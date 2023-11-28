نشأت الديهي: يجب على جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حزب مستقبل وطن يستحق الشكر والثناء؛ إذ يؤدي جهدا غير عادي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك حزب «حماة وطن».

وأوضح «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء أمس الاثنين، أنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر، متابعا: «أعلنت منذ البداية عن دعمي للرئيس السيسي، لأن هذا هو خياري واختياري، وهو من راهنت عليه من البداية».

نشأت الديهي: أؤمن بالمشروع الوطني المصري الحالي

وشدد على أنه يؤمن بالمشروع الوطني المصري الحالي، ومن الضروري أن يتكمل بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى نجاحه، وهذا لا يعني عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موجهًا حديثه للمواطنين قائلا: «عليكم الخروج والمشاركة في الانتخابات، وانتخاب الرئيس السيسي، لكي يكتمل المشروع الوطني، اللهم بلغت اللهم فاشهد».

نشأت الديهي: هناك تحركات في كل محافظات مصر لدعم الرئيس

وأشار إلى أن هناك تحركات في كل محافظات مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في جنوب الصعيد أو شمال الصعيد أو غرب وشرق الدلتا أو المحافظات الساحلية أو الحدودية، مشددا على ضرورة معرفة أكبر محافظة تشهد خروج أكبر عدد من الناخبين، وإعطاءها جائزة ما، لتشجيع باقي المحافظات على السير على النهج نفسه.