الجهات التنفيذية بالمنيا تستعرض سيناريوهات التعامل مع الأزمات الطارئة

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اللواء عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة العمليات، والعميد خالد حلمي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والعميد إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وذلك ضمن الفعاليات الختامية للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 119»، والذي نفذته محافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام، من 16 حتى 18 يوليو الجاري، تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، ومشاركة مكتب المستشار العسكري وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

معسكر الإيواء العاجل بإستاد المنيا

وتفقد السكرتير العام للمحافظة ومساعد رئيس هيئة العمليات معسكر الإيواء العاجل باستاد المنيا الرياضي، ضمن الفعاليات الختامية للتدريب، بمشاركة مديريات الشباب والرياضة، والصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والتموين، للتأكد من مدى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي موقف طارئ.

سيناريوهات التعامل مع المواقف الطارئة

واستعرضت الجهات التنفيذية والأمنية للمحافظة خطط وسيناريوهات التعامل مع المواقف الطارئة، من خلال طرح إحدى الأزمات التي تواجه محافظة المنيا والخطوات المتخذة من قبل كل جهة حول كيفية المواجهة، حيث قدمت كل من مديرية الصحة، وهيئة الإسعاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والإسكان، والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، ومديرية الطرق، وهيئة الطرق والكباري، والطب البيطري ، والبيئة، والأوقاف، والكنيسة، بهدف التنسيق فيما بينها لتلافى السلبيات الناجمة ومحاولة احتواء الموقف واتخاذ القرارات السليمة، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتوفرة بالمحافظة، ونقل خبرات القوات المسلحة للأجهزة التنفيذية لكيفية التحرك السريع في أوقات الأزمات وعرض الدروس المستفادة في كيفية ملاحقة الآثار السلبية للأزمات الطارئة وتجنب وقوعها.