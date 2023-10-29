18 مهمة لمركز تنمية الموارد البشرية بالقاهرة.. الارتقاء بمستوى العاملين بالمحافظة

أكدت محافظة القاهرة أن مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية يعمل على تدريب العاملين بالديوان والأحياء والارتقاء بمستواهم من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ومن أبرز المهام التى يقوم بها مركز التدريب التابع لمحافظة القاهرة، وفق تقرير المحافظة ما يلي:

خطة تدريب

- حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية.

- إعداد خطة التدريب السنوية تشمل كافة العاملين في مجال التخصص.

- تصميم البرامج التدريبية على مستوى القيادات العليا - الإدارة الوسطى - الإدارة التنفيذية .

- إدخال أسماء المرشحين للدورات التدريبية .

- تحديث بيانات المدربين من خلال وثائق التعارف .

مناهج التدريب

- تجميع المناهج العلمية من المدربين .

- إعداد تقرير شهري للدورات التي تم تنفيذها وتشمل على اسم الدورة - رقم القاعة - اسم المدرب – عدد المستهدفين- عدد الحاضرين – نسبة نجاح الدورة .

- إعداد مذكرة للعرض خاصة بالإبلاغ عن أسماء الدورات ومدربيها بموعد سابق عن إتمام الدورة.

- إعداد خطة تدريبية للدورات الخاصة على مدار السنة .الإشراف على تنفيذ العملية التدريبية .

- المراجعة على المعدات والتجهيزات الخاصة بالمكان.

- متابعة أعمال الحضور والانصراف.

- توزيع وثائق التعارف على المتدربين.

- توزيع المادة العلمية على المتدربين .

استمارات التقييم

- تطبيق استمارات التقييم من خلال المدرب لإعداد شهادات الناجحين .

- تطبيق استمارات التقييم من خلال المتدرب لمعرفة تقييم آداء المدرب .

- إعداد تقرير نهائي لكل دورة شامل إيجابيات وسلبيات الدورة .إعداد المأموريات الخاصة بالمتدربين .

- إدخال وثائق التعارف للمتدربين على قاعدة بيانات من خلال كشوف الحضور والإنصراف

- متابعة الآداء من خلال متابعة المتدربين بعد تنفيذ العملية التدريبية بأسبوعين وبعد فترة .