تموين الإسكندرية: حملات مكبرة لضبط أسعار السكر في الأسواق

قال المهندس محمود القليش، معاون وكيل وزارة الإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ضبط سوبر ماركت

وأشار القلش أنه تنفيذاً للتعليمات، قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد منسق الإدارة، وأحمد حسن مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بحملة تموينية أسفرت عن الأتي:

- ضبط سوبر ماركت بالعجمي لقيامه بالغش التجاري والبيع بسعر أزيد عن طريق تجميع 191 كيس سكر «بورصة سلعية» بدون فواتير، وكذا محو سعر البيع للمستهلك من على الكيس «27 جنيها» وبيعه بأزيد من السعر المحدد وذلك بعد عمل محاولة شرائية من المكان.

مراقبة الأسعار

وأوضح المهندس محمود القلش، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام، مع استمرار الحملات التموينية اليومية في جميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ولاتهاون فى تطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف القانون أو يستغل المواطنين.