رئيس جامعة المنوفية ضيفا في حوار تليفزيوني بقناة كلية الإعلام

استضافت كلية الإعلام بجامعة المنوفية، الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، في حوار تليفزيوني باستديوهات الكلية، ليكون الحوار الافتتاحي لانطلاق قناة اليوتيوب لكلية الإعلام المزمع افتتاحها قريبا.

القاصد: استديوهات كلية الإعلام تضاهي القنوات الفضائية

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالجهود الكبيرة المبذولة وتواجده في وسط كوكبة من إعلامي المستقبل، مشيدا باستديوهات الكلية والتجهيزات الكبيرة التي تضاهي استديوهات القنوات الفضائية، مؤكدا ضرورة البدء الفوري للبث المباشر لقناة كلية الإعلام لتكون بمثابة صوت الجامعة للعالم.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة استغلال الكوادر الموجودة بالجامعة في جميع التخصصات وبناء الشركات الدولية وعقد المزيد من بروكولات التعاون لتبادل الخبرات والمهارات وفقاً لتوجه الدولة ووزارة التعليم العالي.

برامج جامعة المنوفية الأهلية

وكشف رئيس الجامعة عن البرامج الجديدة التي تقدمها جامعة المنوفية الأهلية في القطاع الصحي والتكنولوجي والهندسي، وقطاع العلوم الإنسانية، مؤكداً أنها مدعمه من الدولة تكاد تكون بالتكلفة الفعلية للدراسة، وذلك حرصاً على نشر العلم والمعرفة لجميع فئات المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالمستشفيات الجامعية ودورها الخدمي وما تسعى له من الاستمرار في التطويرها وإدخال الأجهزة الجديدة وإنشاء المدينة الطبية الجديدة وتطوير مركز علاج الأورام ليكون على غرار معهد الأورام بالقاهرة، حيث وافق مجلس الجامعة على إنشاء المعهد القومي للأورام بالجامعة.

كما تحدث رئيس الجامعة عن دعم الجامعة لبرنامج «ادرس في مصر»، والاهتمام بالطلاب الوافدين وحرص الجامعة على تبادل الثقافات بين الدول، مؤكدا ضرورة مواكبة الحديث في العالم واستغلال الثورة المعلوماتية والثورات الصناعية لخلق جيل من رواد الأعمال، مشددًا على أن الطالب لا بد أن يبحث ويسعى للتأهيل لسوق العمل.

افتتاح المعرض الفني

وعلى هامش اللقاء قام رئيس الجامعة بافتتاح المعرض الفني المقام ضمن فعاليات مهرجان الأسبوع الثقافي البيئي لخدمة المجتمع تحت شعار «صوت الطبيعة»، حيث أشاد بالأعمال الفنية لطلاب وطالبات الكلية، معربا عن سعادته بأن تزخر الكلية بالفنانين البارعين داعيا الطلاب بأن يستثمروا مواهبهم في الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل مختلفة ومتنوعة.