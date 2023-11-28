مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد النجمة بوسي.. «كل سنة وأنتي تاج على رأسي»

احتفلت مي نور الشريف عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام بعيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي.

ونشرت مي نور الشريف صورة تجمعها بوالدتها بوسي وشقيقتها، وعلقت عليها قائلة: «كل عام وأنتي حبيبتي تاج فوق رأسي منورة حياتي وصحبتي وأمي، وربنا راضيكي يا زينة برج القوس».

أحدث ظهور للفنانة بوسي

وكان أحدث ظهور للفنانة بوسي من خلال صور نشرتها ابنتها مي نور الشريف عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «بحب التصوير لقدرته أنه يحفظ لي لحظة حلوة عيشتها، وأنه وسيلة لزيارة ذكرى وحشاني، وساعات لتذكرني بمشواري من نجاحات وإخفاقات، من قرارات قليلة الخبرة، وقدرتي على تعلم الدرس واختياري الأمل والإصرار على اكتشاف الحياة، الصورة عندها قدرات غير عادية، أنها ترجعنا لشعور جميل حسينا بيه، وترسم على وجهنا ابتسامة وساعات قلبنا يدق دقة زيادة، الله يديم حبايبي وسندي وضهري فوق راسي، ويديم الابتسامة مش بس على شفايفهم وكمان جوا قلوبهم».