أشرف زكي يكشف موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

يقام اليوم بعد صلاه المغرب، عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حسبما أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن».

جنازة طارق عبدالعزيز

وشيعت ظهر أمس جنازة الفنان طارق عبدالعزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مثواه الأخير بحضور عدد كبير من نجوم الفن، و كان من أبرز الفنانين الذين شيعوا جثمان الراحل إلى مثواه الأخير، أشرف ذكي، مصطفى قمر، محمد هنيدي، فتوح أحمد، شريف منير، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، وغيرهم.

مسلسل وبقينا اتنين

ورحل عن عالمنا الفنان طارق عبدالعزيز أول أمس، أثناء تصوير دورة في مسلسل وبقينا اتنين ليسقط مغشيا عليه بعد تصوير أحد مشاهده، ليتم نقله سريعا إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وسادت حالة من الحزن داخل الوسط الفني وتحولت صفحات نجوم الفن على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء ونعي للفنان الراحل، والذين اجمعوا على «طيبته وجدعنته» مع الجميع.