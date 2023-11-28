في آخر حوار قبل وفاته.. نجل الفنان طارق عبدالعزيز يفاجئ والده على الهواء

فاجأ الفنان معتصم نجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والده على الهواء في آخر حوار له مع الإعلامي عمرو الليثي قبل وفاته، وقبّل يده ورأسه قائلا: «دي أحلى مفاجأة بالنسبة لي»؛ ليرد الإعلامي عمرو الليثي: «كل واحد يبوس إيد أبوه عشان في لحظة من اللحظات بنتمنى إن الزمن يرجع بينا تاني ونبوس إيد والدينا».

كان لديه إحساس إنه يعاني من مرض

وأضاف عبدالعزيز، في لقائه الأخير مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامح «واحد من الناس»، أنّ لديه إحساس بأنه يعاني من مرض، ولكن لم يركز معه طوال الوقت قائلا: « كان عندي هسس دائما، هقع مع دكتور من الناس الطيبين، ولا طبيب يمرمرطني معاه فاكنت خايف».

تقابلت مع الدكتور ماجد بهجت

وتابع الفنان طارق عبد العزيز، وعندما ذهب للمستشفى، تقابلت مع الدكتور ماجد بهجت، وأجرالي الفحوصات اللازمة، وأهتم بحالتي قائلا: « تفاجأت بأن هناك انسدادا في القسطرة فوق 90%».