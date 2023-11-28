«جنازة وعمرة وكسر في القدم».. أبرز أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

أحداث عديدة شهدها الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، شغلت السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث.

جنازة الفنان طارق عبدالعزيز

شيعت أمس عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنازة الفنان طارق عبدالعزيز والذي رحل عن عالمنا أول أمس أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «وبقينا اثنين» إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، ليتم نقله سريعا إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها، وجرى تشييع الجنازة وسط حضور فني كبير.

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة

شاركت الفنانة هنا الزاهد أمس، متابعيها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام صوره لها أثناء أداء مناسك العمرة، وعلقت عليها قائلة: «بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكد لي فيها بلطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات أن لسه في حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق، الحمد لله رب العالمين».

محمود ياسين جونيور يتعرض لكسر في القدم

أعلنت الفنانة شهيرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابة حفيدها محمود ياسين، بكسر في القدم، حيث نشرت صوره له داخل المنزل وهو في الجبس معلقه: «ألف سلامة عليك ياحودة.. الحمد لله.. ربنا لطيف وكريم.. ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر يا حبيبي».