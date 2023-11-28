تحرك عاجل من كهربا لحسم انتقال «فتوح» للأهلي.. تعرف على التفاصيل

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنسبة كبيرة سيكون لاعبًا في الأهلي الموسم المقبل، بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب وإدارة الزمالك إلى طريق مسدود.

محمود كهربا لاعب الأهلي في الأيام الماضية كان يلعب دور الوسيط مع فتوح

وأضاف كريم شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحياة: «ما علمته من مصادر مقربة، أن محمود كهربا لاعب الأهلي في الأيام الماضية كان يلعب دور الوسيط مع فتوح، حيث عقد معه أكثر من جلسة لإقناعه بالانضمام للأهلي في الفترة المقبلة».

أحمد أمين أوفا، مهاجم نادي انبي هو أقوى المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي

وأتم: «أحمد أمين أوفا، مهاجم نادي انبي، هو أقوى المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في يناير المقبل، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع فريقه في المباريات الماضية».