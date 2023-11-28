تفاصيل شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 13%

أعلن البنك الأهلي المصري، التفاصيل الكاملة الخاصة بشهادة «أمان المصريين الادخارية»، وتتيح كافة البنوك المصرية للمواطنين إمكانية الحصول على الشهادة الادخارية المناسبة لهم، بمميزات تختلف وفقاً لكل بنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة أمان المصريين من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ويصل الحد الأقصى إلى 2500 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 13%.

شروط الاسترداد

- وبالنسبة للشهادة يتم استردادها كاملة بالقيمة الخاصة بها وذلك في نهاية المدة، ويمكن استردادها أيضا في أي وقت من تاريخ الشراء حسب رغبة العميل في ذلك.

- يمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

المميزات

- يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبي.

- يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة داخل البنك الأهلي المصري.

- يمكن سداد مبلغ التأمين -التعويض- حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة.

- تسقط وثيقة التأمين حال قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.

- يتيح البنك للعملاء خدمة الشراء عن طريق محفظة الفون كاش.

- يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها، ولا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.