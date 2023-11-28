بعد شهر من وفاته.. عائلة ماثيو بيري تطلق مؤسسة باسمه لمكافحة الإدمان

حرصت عائلة الممثل الأمريكي الراحل ماثيو بيري، بطل مسلسل «Friends»، على تكريم ذكراه ودعم مجهودته السابقة في مجال التوعية ضد الإدمان.

ودشنت العائلة مؤسسة تحمل اسم الممثل الراحل، تهدف لـ«تعريف الإدمان كمرض، ومعالجة الوصمات المعقدة التي تمنع الأفراد من البحث عن الرعاية والحصول عليها، والدعوة بشدة إلى علاج أفضل وأكثر إنصافًا»، وفقا لما أعلنته عائلة «بيري».

وقالت عائلة ماثيو بيري في تصريحات لمجلة «بيبول»، إن المؤسسة هي إحدى الطرق الحاسمة لتكريم الممثل الراحل، الذي كان منفتحًا بشأن صراعه مع الإدمان طوال حياته قبل وفاته، عن عمر ناهز 54 عاما في 28 أكتوبر الماضي، وهم ويأملون أن يفعل الآخرون نفس الشيء.

عائلة ماثيو بيري يحققون حلمه بعد وفاته

وقبل وفاته المفاجئة، كان نجم مسلسل Friends، الذي حارب إدمان الكحول والمخدرات لعقود من الزمن، يخطط لإنشاء مؤسسة لدعم الذين يعانون من تعاطي المخدرات.

وفي أعقاب وفاته، حقق المقربون من «بيري» هذا الهدف على شرفه، ويعرض موقع المؤسسة حاليًا صورة بالأبيض والأسود للممثل الراحل، إلى جانب اقتباس ملهم عن رغبته في مساعدة الآخرين: «عندما أموت، لا أريد أن يكون (Friends) هو أول ما يتم ذكره، أريد أن تكون مساعدة الآخرين أول ما يتم ذكره، وسأعيش بقية حياتي أثبت ذلك»، بالإضافة إلى مقولة: «الإدمان أقوى بكثير من أن يتمكن أي شخص من هزيمته بمفرده، ولكن معًا، يومًا بعد يوم، يمكننا التغلب عليه».