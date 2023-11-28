جدول عروض برنامج «سينما علي بدرخان» في زاوية.. 5 أفلام بديسمبر المقبل

أعلنت سينما زاوية بوسط البلد، جدول عروض برنامج «سينما علي بدرخان»، الذي يحتفي بمسيرة المخرج علي بدرخان الفنية، على مدار شهر ديسمبر المقبل، من خلال عرض 5 من أبرز أفلامه على مدار الشهر، في الفترة من 2 إلى 26 ديسمبر المقبل.

يتضمن جدول عروض برنامج «سينما علي بدرخان»، فيلم «أهل القمة» للمرة الأولى في 2 ديسمبر، بينما يقام العرض الثاني في 24 من ديسمبر، وفي يوم 3 ديسمبر يعرض فيلم «الحب الذي كان»، والإعادة الثانية للفيلم في 13 ديسمبر، أما فيلم «الكرنك» يعرض يومي 7 و14 ديسمبر، وفيلم «شفيقة ومتولي» يعرض يومي 8 و16 ديسمبر، ويختتم البرنامج فيلم «الجوع» في عرض أول يوم 9 ديسمبر، وعرض ثان يوم 26 ديسمبر، ومن المقرر أن يلي عرض الأفلام مناقشات بحضور أبرز النقاد وصناع السينما.

تفاصيل مسيرة علي بدرخان الإخراجية

قدم المخرج علي بدرخان، على مدار مشواره السينمائي، 10 أفلام روائية طويلة خلال مسيرته الفنية، التي انطلقت بعد تخرجه في معهد السينما في القاهرة في عام 1967، وسفره في بعثة إلى إيطاليا لمدة عامين.

عمل علي بدرخان كمساعد مخرج في مجموعة من الأفلام المهمة، ثمّ قدم أول أعماله «الحب الذي كان» في عام 1973، وتوالت بعدها الأعمال منها «الكرنك»، «شفيقة ومتولي»، «شيلني وأشيلك»، «أهل القمة»، «الجوع»، «الراعي والنساء»، «الرجل الثالث»، «نزوة»، بينما كان آخر أعماله «الرغبة» في عام 2002.