ورشة للمخرج علي بدرخان في الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير علي بدرخان أثناء فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

مسيرة فنية لـ علي بدرخان

يذكر أن المخرج على بدرخان ولد بالقاهره سنة 1946، وتخرج من المعهد العالي للسينما سنة 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب فى استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين كاملين.

وأخرج بدرخان أول فيلم طويل له بعنوان «الحب اللي كان» فى سنة 1973، وأخرج بعدها عددا من الأفلام المهمة منها: «الكرنك، شفيقه ومتولى، والجوع، والراعي والستات».

تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائي

جدير بالذكر، أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.