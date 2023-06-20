اختيار المخرج علي بدرخان رئيسا شرفيا لمهرجان السينما العربية

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية اختيار المخرج الكبير علي بدرخان، رئيسا شرفيا للدورة الأولى للمهرجان، المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ، منتصف الشهر المقبل.

ويأتي الاختيار بالتزامن مع احتفاء الوسط السينمائي بمرور 50 عاما على عرض أول أفلام علي بدرخان، «الحب الذي كان»، الذي أخرجه في بداية مشواره السينمائي، وهو بطولة سعاد حسني ومحمود ياسين.

ووجهت مؤسسة إبداع المنظمة للمهرجان، والتي يرأس مجلس إدارتها مدير التصوير السينمائي سمير فرج، دعوة رسمية إلى بدرخان لتولي الرئاسة الشرفية للمهرجان، والاحتفاء بتاريخه ضمن فعالياته.

كان وفد من إدارة المهرجان، يضم رئيسه أيمن الحكيم، ومديرته الدكتورة ثناء هاشم، والمدير التنفيذي المخرج سامي محمد علي، تواصل مع علي بدرخان لتقديم ملف كامل بفعاليات المهرجان، والاستماع إلى ملاحظاته واقتراحاته للخروج بالدورة الأولى في صورة لائقة.

ويضم المهرجان 4 مسابقات رسمية، الأولى خاصة بالأفلام الطويلة الروائية والتسجيلية، ويرأس لجنة التحكيم فيها المخرجة إيناس الدغيدي، وتضم في عضويتها الفنان جمال سليمان والدكتور يحيى عزمي، عميد معهد السينما، والدكتور سامح سليم، مدير التصوير السينمائي، والمخرجة والمنتجة الإماراتية الشيخة اليازية آل نهيان، والكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، والسينارست عبد الرحيم كمال.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة كل من الفنانة سلوى محمد علي، والمخرج المغربي جمال السنوسي، والمخرجة العراقية خيرية المنصور، والدكتور محمد غزالة، مدير مدرسة السينما في جامعة عفت السعودية.

أما لجنة تحكيم أفلام الطلاب، فتضم الدكتور أحمد فهمي، رئيس قسم الإخراج في المعهد العالي للسينما، والدكتور هشام عنين، رئيس قسم الصوت في المعهد العالي للسينما، والدكتور فدوى ياقوت، رئيس قسم السيناريو في المعهد العالى للسينما، بينما تضم لجنة تحكيم أفلام التحريك كل من الدكتورة ليلى فخري، رئيس قسم الرسوم المتحركة في المعهد العالى للسينما، والمخرج خالد الزدجالي، والمخرجة والمنتجة زينب زمزم.