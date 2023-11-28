تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و729 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7، وجرى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و729 شاحنة و125 سيارة.

حركة تداول البضائع في الصادرات والواردات

وبحسب إعلان هيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 5 آلاف و500 طن بضائع، و486 شاحنة و106 سيارات، بينما شملت حركة الصادرات 5 آلاف و500 طن بضائع، و243 شاحنة، و19 سيارة.

ووفقا لإعلان المركز الإعلامي للهيئة، يشهد ميناء سفاجا البحري اليوم، استقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين دليلة والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2260 طن و283 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين أيله وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكبا.