تعيينات هيئة مواني البحر الأحمر.. اعرف آخر موعد للتقديم للوظائف

حددت هيئة مواني البحر الأحمر التابعة لقطاع النقل البحري بوزارة النقل، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، يوم 8 ديسمبر المقبل، آخر موعد للتقديم لشغل عدد من الوظائف عن طريق التعاقد لعام 2023، وهي «ميكانيكي بحري، وكهربائي، وفني ميكانيكي، ومهندس كهرباء، ومهندس ميكانيكي، وربان قاطرة أعالي البحار».

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة مواني البحر الأحمر 2023

وطالبت هيئة مواني البحرالأحمر التابعة لقطاع النقل البحري بوزارة النقل من الراغبين في التقديم الوظائف، وفقا للإعلان عدد من المستندات وهي كالتالي:

- صورة التأهيل العلمي المحدد والمطلوب لشغل الوظيفة المتقدم إليها.

- شهادات خبرة معتمدة للوظائف المتقدم إليها (إن وجد).

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة من مستخرج رسمي من شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- صورة شخصية حديثة.

كيفية التقديم لوظائف هيئة مواني البحر الأحمر 2023

وطالبت هيئة مواني البحر الأحمر التابعة لقطاع النقل البحري بوزارة النقل، في الإعلان المتقدمين الراغبين لشغل الوظائف لعام 2023 التقدم بطلب باسم اللواء ا.ح مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة على النموذج المخصص لهذا الغرض على الإيميل التالي (jobs@rspa.gov.eg)، وباليد بمقر الهيئة حتى يوم 8 من شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد العادي أو التي تقدم بعد الميعاد.