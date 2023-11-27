مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الوطن»: الجهد المصري القطري في تمديد الهدنة بارقة أمل

توجه الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية بالشكر القيادتين المصرية والقطرية على دورهم في التوصل إلى هذه الهدنة ثم تمديدها.

وأضاف «الهباش»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن التمديد أعطى لهم بارقة أمل في التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار ونحن نريد التوصل لذلك، أملا في أن يؤدي ذلك إلى العودة للمفاوضات وعملية السلام والحل السياسي.

وقال الهباش إننا نرحب بأي جهد يبذل ومن كل الأشقاء العرب، وتمديد الهدنة موضع ترحيب طالما أنه جهد يستهدف حقن دماء الشعب الفلسطيني، لأنه يجب أن يتوقف هذا التدمير والقتل.