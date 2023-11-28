«السياحة» تلزم الشركات بإبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل برنامج الحج

أعلن رجب الطيار، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن تحرير عقد بين شركات السياحة والحجاج، يتضمن تفاصيل برنامج الحج، بما في ذلك مستوى السكن، ونوع التسكين، والوجبات المقدمة، والانتقالات، ووسيلة السفر، واسم شركة الطيران، وموانئ السفر والعودة، وتاريخهما بالنسبة للمستوى البري، ومدة البرنامج، وسعر البرنامج، موضحا أن هذا العقد سيعد من قبل غرفة شركات السياحة.

إقرار بعدم سفر المواطن للحج قبل ذلك

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المواطن الفائز بقرعة الحج سيوقع إقرارا بعدم سفره للحج طوال حياته، وفي حال ثبوت غير ذلك يعتبر اعتذارا من الحاج عن السفر، مع ما يرتب على ذلك من آثار.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنه يجرى تحميل العقد الموقع بين الحاج وشركة السياحة على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، موضحا أنه يحق للحاج التقدم بشكوى خلال 60 يوما من عودته من الحج لوزارة السياحة عند الإخلال ببند في التعاقد.