البابا تواضروس يوزّع هدايا على أسقفية الخدمات.. ويوصيهم بزرع الحب في كل مكان

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وقيادات الخدمة بالأسقفية، وممثلو الهيئات الشريكة لأسقفية الخدمات من داخل مصر وخارجها.

استراتيجية العمل التنموي لأسقفية الخدمات

جاء لقاء البابا تواضروس الثاني، مع قيادات أسقفية الخدمات وعدد من كهنة الكنائس بالقاهرة، ضمن الملتقى السنوي، الذي يتم فيه عرض الاستراتيجية الجديدة للعمل التنموي للأسقفية في المجتمعات الأكثر فقرًا.

وألقى البابا تواضروس كلمة خلال اللقاء أوصى خلالها بما يلي:

عبر عن إنسانيتك بالحب. ازرع الحب في كل خدمة. كن سببًا في إسعاد الآخرين.

وأشاد ممثلو الهيئات الشريكة، بما تقدمه أسقفية الخدمات وتأثير ذلك الإيجابي في تسديد احتياجات المجتمعات.

وفي الختام وزع البابا هدايا تذكارية على الحضور، والتقطت صورًا تذكارية.

البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس القاهرة

في سياق متصل، التقى البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وأسرهم، برفقة الأنبا أكسيوس، الأسقف العام للقطاع، في إطار متابعته للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.

وقدّم الأنبا أكسيوس، الشكر للبابا على ترتيب اللقاء لمتابعة أحوال كهنة القطاع وسير أمور خدمتهم، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

وألقى البابا عليهم كلمة روحية رحب في بدايتها بهم، وأدار حوارًا معهم عقب انتهاء الكلمة وناقشهم وأجاب على أسئلتهم، وفي الختام وزع عليهم هدايا وتم التقاط الصور التذكارية.