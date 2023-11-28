مسؤول فلسطيني سابق: إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في الحرب دون مساندة أمريكا

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن الضغط الدولي سيؤثر على الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، والوضع سيتغير كليا في غزة، إذ تمديد الهدنة الإنسانية لفترة أطول.

تطبيق حل الدولتين

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحل في غزة سياسي وليس عسكريا، والهدنة ستؤدي إلى تسوية تنهي الوضع القائم بالقطاع، وإسرائيل لا يمكن أن تستمر يوما واحدا في الحرب دون مساعدة الولايات المتحدة، ويجب تطبيق حل الدولتين، على أساس المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية.