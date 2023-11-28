طباعة 65 مليون بطاقة اقتراع في انتخابات الرئاسة 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد البطاقات الخاصة بمن لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، وفق قاعدة بيانات الناخبين.

65 مليون بطاقة اقتراع

وحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، من المفترض أن يكون عدد البطاقات الخاصة بالاقتراع 65 مليون بطاقة، بحسب عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وتنطبق عليهم شروط التصويت.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، وفي حالة الإعادة حددت الهيئة أيام 5 و6 و7 يناير المقبل للتصويت في الخارج.

أكدت الهيئة أن التصويت يكون بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

وهناك عدد من الضوابط الخاصة بمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بالقرار رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية، وهي:

1- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين الأهلي المصري أو مصر، يودع فيه كل الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب.

2- على البنك المودع به والمرشح، إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يجري إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولًا بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.

3- تتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من أسهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

4- على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

5- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.