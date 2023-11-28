كيف تسير عملية الاقتراع في أيام التصويت بالخارج؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب

تفصلنا 48 ساعة عن بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج والمحدد لها أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وذلك بعد انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار والتجهيزات اللوجستية، ونرصد لكم في النقاط التالية كيف تسير عملية الاقتراع في أيام التصويت بالخارج.

ووفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فإن الانتخاب يجري على مدى 3 أيام، وفي نهاية كل من اليومين الأول والثاني يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية، بحضور من حضر من ممثلي المرشحين، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة.

محضر بإجراء الغلق للجنة

وأوضحت الهيئة، أنَّه يُحرر محضرًا بإجراءات العلق، يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر، بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة، على أن يعلق المقر بصورة مؤمنة.

التحقق من سلامة مقار اللجان

وتبدأ اللجنة عملها في كل من اليومين الثاني والثالث؛ بالتحقق من سلامة مقر اللجنة، وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع، ويحرر محضر بفتح اللجنة يثبت الإجراءات التي اتبعت، ويرفق بباقي أوراق اللجنة.