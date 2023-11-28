عقد بين «WE» وشركة تكنولوجية لإنشاء المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، لبدء المرحلة الثانية من إنشاء مركز البيانات الإقليمي التابع للشركة المصرية للاتصالات.

ويأتي هذا التوقيع بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع مركز البيانات، والذي تم استخدامه بالكامل خلال سنة واحدة فقط.

ومن المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من مركز البيانات الخدمة بعد 18 شهرًا، وستوفر مساحة إضافية تبلغ 7.1 ميجا وات من أحمال البيانات للعملاء الحاليين والجدد المحتملين.

وتقدم شركة «راية» لتكنولوجيا المعلومات مجموعة من الخدمات وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة والمبتكرة لدعم نمو الأعمال الرقمية، بما في ذلك تصميم وتخطيط مراكز البيانات، وإنشاء مراكز البيانات، والهياكل الأساسية للطاقة، وحلول التبريد، والأمن الصناعي، وأنظمة إخماد الحرائق، وتركيب كبائن الخوادم.

ويقع مركز البيانات الإقليمي في موقع استراتيجي مما يجعله مركزًا إقليميًا، ويتصل بسهولة بجميع محطات الإنزال البحرية العشرة المملوكة للمصرية للاتصالات، كما أنه يوفر فرصة فريدة للشركات للتوسع عالميًا.

وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قائلاً: "تؤكد المصرية للاتصالات بكل فخر على التزامها الراسخ بتحقيق التميز وتعزيز الابتكار من خلال التطور الملحوظ الذي تشهده المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمي، والتي تعد إنجازاً كبيراً يرسى معايير غير مسبوقة في مجال اتصال مراكز البيانات وموثوقيتها واستدامتها".

وأضاف: ومن خلال تبنى هذه البنية التحتية الحديثة، يمكن للمؤسسات أن تزدهر في عصر يتميز بالتحول الرقمي والترابط. ومع التحسن المستمر بالخدمات سيكون مركز البيانات الإقليمي المتطور قادرا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاستضافة ما يضمن أداءً متميزًا.

وعلق المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: إنه لشرف كبير أن يقع علينا الاختيار من قبل المصرية للاتصالات للمشاركة في إنجاز المرحلة الثانية من مشروع مركز البيانات الإقليمي العملاق.

وأضاف: «نحن فخورون بالدور الذي لعبته شركة راية في التطور الكبير الذي تبنته المصرية للاتصالات على مدى العقدين الماضيين، بالارتكاز على تاريخنا الممتد من مشاريع مراكز البيانات الناجحة مع العديد من المؤسسات العملاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن قدرات فريقنا المميزة والتي استطعنا من خلالها تمكين العديد من عملائنا من تحقيق مستويات عالية من الأداء وذلك بالاعتماد على مجموعة متكاملة من الحلول المتطورة».

وتابع: نحن حريصون على دعم المصرية للاتصالات في رحلتها نحو تطوير صناعة الاتصالات من خلال توفير حلول مراكز البيانات المبتكرة لدينا حيث تلبى حلولنا الموفرة للطاقة أعلى معايير مراكز البيانات، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي.

ويمثل التوسع في مركز البيانات الإقليمي خطوة جديدة في استراتيجية مصر الرقمية، وتدفع مصر لتكون واحدة من مراكز البيانات الرئيسية في العالم.