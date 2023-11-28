حملة مكبرة في حي المنتزة أول بالإسكندرية للتفتيش على الأسواق ورفع الإشغالات

قال اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، إن الحى في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتفتيش على جوده السلع وعدم السماح بالتلاعب بحجب المنتجات لرفع أسعارها أو عرض سلع منتهية الصلاحية، كثف الحي من التواجد الميداني بالأسواق لإعادة الانضباط.

حملة مكبرة بالتنسيق في حي المنتزة

وأشار اللواء سحلول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه وفقا لذلك نفذ حي المنتزه أول حملة مكبرة، طبقا للمخطط الشهري للحملات، بالتنسيق مع الجهات الخارجية «التموين، والصحة، والطب البيطري، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، والتفتيش الصيدلي، والمتابعه العامة بالمحافظة، والرصد البيئي بالمحافظة»، وذلك للتفتيش على الأسواق لضبط الأسعار، ومراقبة حركة البيع وجودة المنتجات.

غرامات فورية

وأوضح رئيس حي المنتزة أول، أن الحملة استهدفت شارع القاهرة؛ إذ تمكن الحي من رفع الإشغالات والفروشات كافة، والتحفظ على العديد من المضبوطات، كما بلغ إجمالي الغرامات الفورية للمخالفين 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحرير 30 محضرا متنوعا من قبل الجهات الخارجية، وتستمر الحملات لردع المخالفين وإنفاذ القانون، للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.