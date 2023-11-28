«التضامن» تفتتح أول مركز كفالة في مصر يناير المقبل: للصغار من 3 أشهر حتى عامين

قال مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ الوزارة تسعى لتوحيد مسارات الخدمة في كفالة الأيتام، عن طريق إنشاء مراكز الكفالة الوطنية، وبهذا سيكون الأطفال الأيتام بـ3 مراكز فقط في مصر، للحفاظ على الأيتام وعلى الأسر الراغبة في الكفالة.

افتتاح أول مركز كفالة في مصر

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ أول مركز كفالة للأيتام سيتمّ افتتاحه في مدينة 15 مايو خلال شهر يناير المقبل لعام 2024 بالتعاون مع جمعية «FACE for Children in Need»، وهذا لإقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية، لافتًا إلى أنَّ المركز سيستقبل الأطفال من 3 أشهر حتى عامين، وبعد صدور قانون الكفالة، سيكون منذ عمر يوم حتى عامين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أنَّ الأسر الراغبة في الكفالة من مراكز الكفالة الوطنية، عليها الذهاب للمركز والانتهاء من الإجراءات وعمل المشاهدة لاستقبال الطفل.

جمع الأيتام في مراكز الكفالة

وأشار إلى أنَّه لمنع البحث عن الأطفال في الحضانات الإيوائية التي تكفل الأيتام من سن 3 أشهر حتى 6 سنوات، سيتم جمعهم في مكان واحد عن طريق المراكز الوطنية للكفالة، وسيتمّ متابعتهم والانتهاء من أوراقهم الثبوتية بالتنسيق مع الأحوال المدنية، والانتهاء من التطعيمات الطبية الصحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتا إلى أن مراكز الكفالة تعد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية.