مؤتمر جماهيري في الغردقة غدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تستعد قيادات حزب مستقبل وطن في محافظة البحر الأحمر، لتنظيم مؤتمر جماهيري بمدينة الغردقة غدًا الثلاثاء، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر حضور ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية، ومختلف طوائف المجتمع وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة.

مؤتمر في الصالة المغطاة في الغردقة

وعقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر اجتماعيات تنسيقية لهيئة مكاتب الحزب بمدن المحافظة لبحث الاستعدادات لمؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمقرر غدا بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة.

وأكد محمد الخولي، رئيس شعبة مخابز البحر الأحمر، دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال لـ«الوطن»، إن الجميع في البحر الأحمر على قلب رجل واحد للمشاركة في العملية الانتخابية، لخروج مشهد انتخابي يليق بالمحافظة.

ونوه إلى حجم الإنجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كل القطاعات، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والأمني الذى تشهده مصر.

تأييد السيسي في انتخابات الرئاسة

وقال أحمد الدقاق، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الجميع يعي حجم الانجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسي، وهي إنجازات لم تكن لتتحقق بدون استقرار وأمان ينعم به الشعب المصري.

وطالب «الدقاق»، جموع المصريين بالالتفاف حول القيادة السياسية وتوحيد الصف والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية أخرى لحماية الأمن القومي المصري، وردًا للجميل، ولاستكمال مسيرة الإنجازات.