قصفت القوات الأوكرانية، بـ6 قذائف، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقاطعة بيلجورود، وفقا لما أعلنه فياتشيسلاف جلادكوف حاكم المقاطعة الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، وأشار المسؤول الروسي، إلى إسقاط أنظمة الدفاع الجوي، مسيرة أوكرانية.

وفي وقت سابق، تصدت قوات «مجموعة الغرب» التابعة للجيش الروسي، لهجمات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بخاركيف شرق أوكرانيا. وكانت وزارة الدفاع الورسية، أعلنت أمس الاثنين، فقدان القوات الأوكرانية 30 جنديًا خلال هجماتها في اتجاه كوبيانسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

تدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك

كما أعلنت الدفاع الروسية، تدمير طائرات «مي 28 إتش» الهجومية، مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.

من جانبها، قالت وزارة خارجية بلغاريا، أنها سمحت لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالتحليق فوق المجال الجوي للبلاد في طريقها إلى مقدونيا الشمالية لحضور اجتماع لمجلس وزراء «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «بي تي أيه» البلغارية.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية، إن التصريح يندرج ضمن الاستثناءات من العقوبات الأوروبية ضد وزير الخارجية الروسي لافروف ولا ينطبق على أعضاء وفده الخاضعين أيضًا للعقوبات، فيما أوضحت «سبوتنيك»، أن التصريح مؤقت وسيكون صالحًا لمدة 3 ساعات قبل الوقت المحدد للرحلة و72 ساعة بعد التاريخ والوقت المحددين للرحلة