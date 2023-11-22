تطورات الأزمة الأوكرانية.. كييف تحاول الهجوم على القرم بـ3 مسيرات و4 زوارق

استمرت تداعيات الأزمة الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير 2022، بين طرفي الأزمة وحلفائهم من محاولات أوكرانية لاستهداف شبه جزيرة القرم، ونرصد في التقرير التالي أهم الأحداث التي شهدتها الساحتين العسكرية والسياسية.

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 3 مسيرات أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم في هجوم وصفته وزارة الدفاع في «موسكو» بـ«الإرهابي».

وجاء الهجوم بعد فترة من تدمير 4 زوارق مسيرة أوكرانية في مياه البحر الأسود، متوجهة إلى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في 2014.

بدورها، لقيت ممثلة ومخرجة أوكرانية تدعى بولينا منشيخ مصرعها متأثرة بإصابتها بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد أثناء تقديمها لعرض فني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، قال في وقت سابق، إن المدفعية الأوكرانية أطلقت نيرانا صديقة على موقع لعناصر «آزوف» لمدة نصف ساعة في «مقاطعة لوجانسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

روسيا: الغرب يتعامل بازدواجية مع الوضع الإنساني في أوكرانيا وغزة

بدوره، اتهم مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الدول الغربية بازدواجية المعايير في التعامل مع الوضع الإنساني بأوكرانيا وقطاع غزة.

من جانبها، أوضحت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اشتكى من عدم كفاية المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لبلاده.

وأفادت صحيفة التايمز؛ بأن القوات الأوكرانية، وعلى خلفية نقص الذخيرة بسبب إعادة توجيهها إلى إسرائيل، تأمل في انتهاء عملية الجيش الإسرائيلي بسرعة في قطاع غزة لعودة الدعم مجددا لكييف.

وقال عضو البرلمان الأوكراني «الرادا» يفجيني شيفتشينك، إنه يتعين على «كييف» أن تدرس خيار التسوية مع روسيا، مشيرا في مقابلة مع مدير المعهد الأوكراني للاستراتيجيات العالمية فاديم كاراسيف، إلى أن إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا، فقد تكون النتيجة بالنسبة لأوكرانيا أكثر كارثية.

زيلينسكي يرفض أي مبادرة تتضمن الاعتراف بمناطق بينها القرم كجزء من روسيا

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، استعداده ليناقش مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقترحاته بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مجددا في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية: رفضه لأي مبادرة للسلام تتضمن الاعتراف بـ«القرم- دونباس- خيرسون- زابوريجيا» جزءا من روسيا.

وفي سياق متصل، تمكن مركز «الحلول المتكاملة» الروسي لتطوير تقنيات المسيرات، من تطوير منظومة جديدة، تمكن من التحكم بالدرونات الاستطلاعية الصغيرة من مسافات بعيدة، وفقا لما أعلنه رئيس المركز، دميتري كوزياكين.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أن الطيار السوفيتي فيكتور بيلينكو الذي اختطف مقاتلة سوفيتية إلى اليابان في 1976 وكشف أمس الثلاثاء، عن وفاته لم يستطع أن يعيش حياة سعيدة، مضيفا في حديث لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن لا يمكن للخائن أن يعيش حياة سعيدة أبدا.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، كشفت أمس الثلاثاء، عن وفاة بيلينكو في 24 سبتمبر الماضي في «دار لرعاية المسنين» بولاية إلينوي الأمريكية عن عمر يناهز 76 عاما.