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رئيس العلاقات الخارجية بـ«حياة كريمة»: مستمرون في تقديم المساعدات الإغاثية لغزة

كتب:

يسرا البسيوني
10:39 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح

المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح

أكدت شانا مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة لعبت دور اغاثي كبير في مساندة أهالي فلسطين منذ بداية الأزمة، مشيرة إلى أنه حياة كريمة تواجدت أمام المعبر منذ مطلع أكتوبر الماضي، بالتعاون مع باقي منظمات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضافت عضو مجلس أمناء حياة كريمة لـ«الوطن»، أنّ المؤسسة تقدم كافة انواع الدعم الاغاثي من خلال ابتداء من الدعم الغذائي والذي يعتمد بشكل أساسي على الوجبات سريعة التحضير والتي تناسب تناسب الوضع الحالي، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وبعض الأدوية من بينها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، بشكل يومي بما يقرب من 200 شاحنة في اليوم.

‏وأشارت رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية بحياة كريمة إلى أن المؤسسة تواصل جهودها لانفاذ المساعدات المطلوبة لأهالي غزة مشيرة إلى أن قوافل الإغاثة وصلت إلى قطاع إلى شمال القطاع، مؤكدة أنّ حياة كريمة ستستمر في مواصلة جهودها الإغاثية حتى انتهاء الأزمة.

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