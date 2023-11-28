نقل 122 ألف طن مخلفات إلى مصانع التدوير في الدقهلية

قاد عدد من رؤساء مجالس المدينة في محافظة الدقهلية حملات مكبرة في قطاع النظافة، لرفع المخلفات وتفريغ صناديق وحاويات القمامة والنفايات، للارتقاء بمظهر وشكل المدن على مستوى المحافظة والتخلص من المخلفات والأتربة في مصانع التدوير بشكل آمن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من التلوث وانتشار الأمراض.

رفع 120 ألف طن من المخلفات بالدقهلية

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إنه يتم رفع المخلفات والقمامة بشكل يومي وفي الفترتين الصباحية والمسائية وتم رفع 120 ألف طن من المخلفات والأتربة ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة، حيث تم استهداف شوارع وميادين رئيسية وقرى وعزب ووحدات محلية.

وفي نفس السياق، أكد سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، متابعة أعمال رفع المخلفات ورفع كفاءة منظومة النظافة في نطاق المدينة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ورفع تجمعات القمامة أول بأول للحفاظ على صحة المواطنين وتعقيم أماكن تجمعاتها وتطهيرها منعا لتواجد الحشرات الضارة الناقلة للأمراض بالإضافة للحفاظ على البيئة من التلوث ونقلهم إلى المقلب الوسيط العمومي وتم رفع 2000 طن من المخلفات.

تكثيف حملات النظافة والتجميل

وأشار اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، إلى أن هناك نشاط مكثف لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى النظافة بدائرة المركز من خلال تكثيف حملات النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية على الطبيعة بصفة يومية، واستكمال لتقليم وتهذيب أشجار الزينه أمام المدارس والمصالح الحكومية، وتحميل تراكمات وأكوام القمامة أولا بأول إلى المقلب العمومي بقلابشو جاري استكمال العمل بباقي المناطق لتوفير بيئة نظيفة وصحية أمام المواطنين.