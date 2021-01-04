نقل 235 طن مخلفات من مصنع التدوير بالمحلة إلي المدفن الصحي

أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري نقل 235 طنا من المخلفات خلال أعمال اليوم الثاني للحمله المكبرة لرفع تراكمات القمامة من مصنع تدوير بالمدينة العمالية إلى المدفن الصحيبمدينة السادات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

وأشار رئيس المدينة العمالية إلى أن الحملة بدأت يوم الأربعاء الماضى وتم حتي الآن نقل 568 طنا من القمامة من خلال الأسطول الموحد لمحافظة الغربية لنقل تجمعات القمامة إلى المدفن الصحي بالسادات و تاتى هذه الأعمال بالتزامن مع أعمال التطوير التي يشهدها المصنع ومنها تركيب خط فرز جديد مع تطوير الخطوط القديمة ورفع كفاءتها.

من جهة أخرى، قامت الوحدة المحلية بمدينة ميت أبو غالب برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى رئيس المدينة بتطهير منطقة العنباية بالتعاون مع شباب المجتمع المدنى حيث قامت الوحدة بتوفير المعدات وذلك بهدف الحد من فرص انتشار الأوبئة والأمراض خاصة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف المتابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد و تنفيذ كافة القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمجابهة تلك الأزمة .

وناشدت الوحدة المواطنين بالإلتزام بالاجراءات الاحترازية ومنع أي تجمعات على كافة الأصعدة إلا للضرورة القصوى .