معرض لتوزيع الأجهزة الكهربائية مجانا على الأسر الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، جمعية الأورمان في تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بـ 5 قرى في مركز قطور وهي: «أبشواى الملق وعزبة البكري ونشيل وبلتاج وسماتاي»، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تحسين مستوى معيشة الأسر

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنّ تنظيم المعرض جاء ليؤكد تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، مشيداً على تنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

أجهزة منزلية معمرة

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة «أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات»، مشيرًا إلى أن التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، التي تُحدد من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح أنّ الجمعية بمحافظة الغربية، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، إلى جانب تنمية القرى الفقيرة، منها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون على إجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة.