عاجل.. «عائد يصل إلى 22%».. تفاصيل أعلى شهادة ادخارية من بنك مصر

يوفر بنك مصر الفترة الحالية أنواعا عديدة من الشهادات الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية في ظل أن كل البنوك المصرية تتيح أيضا للمواطنين برامج ادخارية تختلف التفاصيل الخاصة بها، وفقاً لكل بنك، وتعتبر شهادة «ابن مصر» من ضمن الشهادات ذات العائد المرتفع داخل بنك مصر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى شهادة ادخارية من بنك مصر والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة «ابن مصر»

- يمكن للأفراد الطبيعيين فقط الحصول على الشهادة.

- كما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- فيما يبلغ الحد الأدني لربط الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- وبالنسبة للعائد يتم صرفه بمعدل ثابت شهريا يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة.

- سعر عائد تنافسي.

- تصل قيمة العائد في السنة الأولى إلى %22.

- كما يبلغ العائد في السنة الثانية %18.

- بينما يمكن للعميل الحصول على العائد من بنك مصر في السنة الثالثة بقيمة 16%.

شروط الاسترداد

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.