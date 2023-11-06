أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية، إذ ظلت الأسعار دون دون أي تغير منذ فترة طويلة، فيما يسجل سعر الدرهم الإماراتي الأعلى شراء في البنوك 8.43 جنيه للشراء، بينما يسجل 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وتنشر «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 6-11-2023 في البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه شراء و8.39 جنيه بيعًا.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

فيما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي HSBC

فيما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي 8.37 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.43 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

كما وصل سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.27 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي اليوم داخل بنك القاهرة 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.