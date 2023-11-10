أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 10-11-2023، استقراراً، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، خلال نهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.