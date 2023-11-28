انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا بزابوريجيا

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم، أنّ انفجارا قويا وقع بالجزء الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريحجيا، التي أعلنت موسكو ضمّها بعد استفتاء تم تنظيمه في عام 2022، إلى جانب 3 مناطق أخرى وهي «دونيتسك، ولوجانسك، وخيرسون».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق وهي «دنيبروبيتروفسك، بولتافا، وخاركيف» وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف»، وكذلك في الجزء من زابوريجيا، وفق ما أظهرته بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت.

من جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت لاحق، تضرر أحد مرافق البنية التحتية جراء الانفجارات، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

قصف أوكراني على جورلوفكا ودونيتسك.. 12 قذيفة

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية، جورلوفكا ودونيتسك، باستخدام 12 قذيفة من عيار 155 و152 ملليمترا.

سياسيا، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا، أنّ الغرب هو الذي منع كييف في ربيع 2022 من التفاوض مع روسيا، لأنها لا تحتاج إلى طريق للسلام، مضيفة في مقابلة مع شبكة «آر تي» الروسية، أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا منعتا «كييف» من التفاوض مع «موسكو».