عضو بـ«النواب» يوضح مزايا تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، تهدف إلى توفير المواد البترولية، علاوة على الحفاظ على البيئة.

مردود إيجابي على الاقتصاد القومي

وأضاف في تصريحات صحفية أن الاستغناء عن البنزين سيكون له مردودا إيجابيا على الاقتصاد القومي، علاوة على أن مصر تمتلك وفرا كبيرا من الغاز الطبيعي.

وأكد أن الاستغناء عن البنزين والتحول إلى الغاز الطبيعي صديق البيئة يأتي في إطار اتجاهات الدولة للتحول إلى العمل بالطاقة النظيفة، للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

التخفيف من الازدحام

وأشار إلى أن الدولة أنشأت مراكز ومحطات لتموين السيارات والأتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى جميع محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.

وأشار إلى أن تحويل السيارات والأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، وهي ميزة مهمة جدا، لاسيما في وضع الاقتصاد العالمي الحالي.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.