وفر البنزين وبالتقسيط.. كيفية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

يرغب الكثيرون في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، وتيسيرا على الناس في هذا الصدد، أعلنت وزارة البترول مؤخرا، الموافقة على عدد من الإجراءات والعروض الترويجية الجديدة، لتيسير عمليات تحويل السيارات عبر أنظمة سداد سهلة ومتنوعة.

وكشفت وزارة البترول في بيان لها، أنه يمكن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي توفيرا للبنزين وللحفاظ على بيئة نظيفة، كما تتيح شركتي غازتك وكارجاس تحويل السيارات للغاز بالتقسيط بدون فوائد.

تحويل السيارات للغاز الطبيعي

وقال وزير البترول، إن التيسيرات الجديدة بشأن تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي.

يمكن التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية.

كما يمكن التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد، وهناك بعض الأوراق التي يجب توافرها لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

الأوراق المطلوبة لتحويل سيارتك للغاز الطبيعي

صور بطاقة الرقم القومي

صور رخصة السيارة.

إيصال حديث (غاز – كهرباء – مياه) باسم مالك السيارة.

استمارة فحص وتكون متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.