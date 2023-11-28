غضب في إسرائيل بعد تصريحات وزير دفاع الاحتلال: «كاذب وغير إنساني»

التخبط والمشاكل داخل الحكومة الإسرائيلية وعدم ثقة شعبهم في تصريحاتهم يتجلى يومًا بعد آخر، فمن تكذيب تصريحات بنيامين نتنياهو إلى وزير دفاع الاحتلال يوآف جالات، بعد أن صرّح بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمل ممتاز في الجبهة الشمالية والغربية في ظل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد «جالانت» خلال جولة قرب جبل «دوف»، مقتل وإصابة أكثر من 100 مقاتل على الحدود الشمالية الشرقية مع لبنان، لافتًا إلى أنه تم تدمير العشرات من نقاط المراقبة والمستودعات والمخابئ والمقرات، وانسحاب القوات المقاتلة ضدنا من القطاع الأمامي إلى عمق الأرض، وأن النتائج مبهرة، ويمكن أن تسمح بعودة السكان إلى الشمال، بحسب صحيفة «إسرائيل اليوم».

تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أثارت غضبًا كبيرًا في الداخل الإسرائيلي، وتعرض يوآف جالانت لهجوم حاد من قِبل موشيه دافيدوفيتش، رئيس مجلس مستوطنات آشر عند حدود لبنان، وقال بحسب «إسرائيل اليوم»: «أنا غاضب من كلام وزير الدفاع، هذه هلوسة، أطفالنا لن يكونوا وقودا للمدافع، سكاننا لن يعودوا إلى منازلهم ليكونوا درعًا بشريًا».

جندي إسرائيلي يُكذب «جالانت»

يوني روتنبرغ، وهو جندي إسرائيلي، رد عبر منصة «إكس» على تصريحات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن كل تصريحاته كاذبة: «أنا أقاتل في إحدى المستوطنات الواقعة على الحدود، لن أذكر بالتفصيل كيف يبدو روتين القتال هنا لأسباب واضحة، سأقول شيئًا واحدًا فقط، جالانت يكذب، جالانت يكذب كذبة واضحة، وإذا كان ينوي إعادة سكان الشمال إلى الوضع القائم فهو غير إنساني»، وأرفض صورة لنص تصريحات «جالانت».