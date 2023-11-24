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وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: هدنة غزة فترة توقف وسنستأنف بعدها العمليات العسكرية

كتب:

شريف سليمان
05:11 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
يوآف جالانت

يوآف جالانت

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أن هدنة غزة هي فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات العسكرية كاملة، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».

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بقلم شريف سليمان