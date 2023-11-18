وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: لن نتردد في القيام بأي عملية بغزة

قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن بلاده لن تتردد في القيام بأي عملية في غزة، ولديهم التزام بإعادة المحتجزين.

المحتجزون في غزة

وأشار إلى أن الفصائيل الفلسطينية تلعب بمشاعر عائلات المحتجزين في غزة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن يوآف جالانت، خرج من مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أكد خلالها الأخير، التزام البنتاجون بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها، وأشار «أوستن» إلى أنه وجّه فريقه للتأكد من أن البنتاجون تتشاور بشكل وثيق مع جميع حلفائها وشركائها الذين يشاركونها الالتزام بالسلام ويعارضون الإرهاب.

تصريحات جالانت

وخرج وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أكد خلالها الأخير، التزام البنتاجون بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها، وأشار «أوستن» إلى أنه وجّه فريقه للتأكد من أن البنتاجون تتشاور بشكل وثيق مع جميع حلفائها وشركائها الذين يشاركونها الالتزام بالسلام ويعارضون الإرهاب.

وأضاف جالانت أنه سيواصل التشاور مع الوزير أوستن في الأيام والأسابيع المقبلة لضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه، فيما كانت القناة 12 الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، بأن أكثر من 150 إسرائيليا قُتلوا، إضافة إلى ما يزيد على 1100 مصاب في الهجوم الواسع لحركة حماس منذ ساعات الصباح اليوم السبت.