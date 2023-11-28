وزيرة البيئة تعلن زيادة كمية الوقود البديل المنتج من المخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كمية الوقود البديل التي جرى إنتاجها من المخلفات التي تستخدم في الصناعات كثيفة الطاقة مثل مصانع الأسمنت، زادت، مؤكدا أن هذا من الفوائد التي نتجت عن تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات.

زيادة كمية السماد العضوي

وأضافت وزيرة البيئة، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى رفع كفاءة أعمال الجمع والنقل من 55 إلى 70%، بعد تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن كمية السماد العضوي الذي يجري استخدامه في الأراضي الخاصة بالاستصلاح الزراعي لتحقيق نوع من الاكتفاء من الحاصلات الزراعية، زادت لحوالي 2 مليون طن سنويا.

غلق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا دفن صحي

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن كمية المفروزات من ورق الألمونيوم والبلاستيك والكرتون زادت، فضلا عن غلق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا دفن صحي، ما أسفر عن تقليل الغازات الدفينة.