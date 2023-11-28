«الهجرة» تشرح قصة أحمس طارد الهكسوس لأبناء المصريين في الخارج

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التابعة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، منشور جديد، ليعرف أبناء المصريين بالخارج على الحضارة المصرية، وكيف أثرت لغتنا العربية في توصيل العلوم والحضارة المصرية لكل أنحاء العالم.

ماذا تعرف عن الملك أحمس طارد الهكسوس؟

جاء في المنشورالمنشور: «ماذا تعرف عن الملك أحمس طارد الهكسوس؟.. من الممكن أن تكون هذه القصة مكررة وسمعناها كثيرًا، ولكن ما فعله "أحمس" لم يكن شيئًا عاديًا على الإطلاق، ولم يكن مجرد طردا أو قهرا لظلم الهكسوس الذي ظل لأكثر من مائة عام في مصر».

وتابع: «لكنه كان انتصارًا للإرادة والحرية على اليأس والطغيان، القصة هي قصة شعب رفض الظلم وثار جيل وراء جيل ولم يستسلم، لأن الملك أحمس لم يحارب الهكسوس فقط، بل طاردهم خارج الحدود حتى محاهم من التاريخ للأبد، وأسس بعدها الأسرة الثامنة عشر والتي تُعتبر من أشهر وأعظم الأسرات في التاريخ المصري كله».

أحمس من أعظم الملوك في التاريخ

ولذلك يعد الملك أحمس من أعظم الملوك في التاريخ، وحرب الاستقلال التي قاد فيها المصريين ضد الهكسوس هي من أمجد وأنبل حروب التاريخ المصري القديم، والتي تعلمنا منها أن المصري لم ولن يرضى بالظلم مهما طالت فترة وجوده، فدائمًا سيأتي أبناء وأحفاد وأجيال كاملة بعدهم، لتستكمل النضال مهما طال، حتى تنال الحرية.

وذلك في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث.