«المصريين»: مصر فرضت إرادتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ الجهود المصرية الملموسة والجبارة في التعامل مع أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة، أكدت ثقلها الدولي ودورها الإقليمي الفاعل في المنطقة.

وأضاف أبو العطا لـ«الوطن»، أنّ سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس كشف عن أهمية وعمق رؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى أنّ الحل الدبلوماسي للصراع الحالي هو الطريق الوحيد لتجنيب المنطقة الانزلاق في حرب شاملة واسعة النطاق.

دور مصر في إدارة الصراعات بالشرق الأوسط

وأوضح أنّ الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون، ساهم بكل تأكيد في تعزيز دور مصر كطرف أصيل في إدارة الصراعات في الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو غيرها من القضايا.

وبيّن رئيس حزب المصريين، أنّ الدولة المصرية تتمسك بضرورة العودة إلى المفاوضات؛ لحسم الصراع على أساس حل الدولتين، وأنّه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان إحلال السلام لصالح كافة الأطراف.

وأكد أنّ القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، فرضت إرادتها لضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، رغم رفض إسرائيل وتعنتها، ووصول المساعدات المصرية لأكثر من 75% من حجم المساعدات الدولية، مشيدا بحرص الرئيس السيسي على تأكيد استمرار مصر في القيام بدورها الإنساني والقومي، في تقديم المساعدات صورة مستمرة عبر معبر رفح إلى الأشقاء في الفلسطينيين في غزة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب.

وأشار إلى أنّ مكانة مصر كبيرة، ودورها مشرف تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، موضحا أنّ مصر هي العمق العربي الحقيقي لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني.