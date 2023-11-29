حظك اليوم برج الثور الأربعاء 29-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يسيطر كوكب فينوس على مواليد برج الثور، لذا يعتبر مولود هذا البرج مثالا للصمود والشجاعة والنجاح، ونادرا ما يشعر بالإحباط أو اليأس، لذا يقدم «الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على كل من الصعيد المهني والعاطفي، وذلك فقا لخبراء علم الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الثور مهنياً

اكد خبراء الأبراج عن حظك اليوم مواليد بر ج الثور، سيكون مثمر وناجح ، ويستطيع تقديم أفكارا مبتكرة على مستوي عمله، كما يستطيع انهاء اى عوائق او مشاكل تواجه فى عمله او فى محيط علاقاتة المهنية داخل مقر عمله او خارجها، كما يستطيع تحمل اى مخاطر المحتملة وعدم الخوف.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وعلى محيطك العاطفي اليوم مولد برج الثور وفق حظك اليوم، فعليك ان لا تتسرع فى اتخاذ اى قرارات سريعة دون اى تفكير، ويجب ان لا تتاثر بالضغط العاطفي الذى تمر به، ويجب ان تتحلي الهدوء، وان تكون مخلص لشريك حياتك او من تحب.