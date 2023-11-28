جامعة المنوفية تنظم رحلة سياحية للطلبة المتفوقين

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من طلاب جامعة المنوفية المتفوقين، على هامش انطلاق رحلة سياحية اليوم الثلاثاء لزيارة معالم القاهرة، جرى تنظيمها بالتنسيق بين الجامعة والمحافظة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

يأتى هذا انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بزيادة الوعي لدى الشباب للتعرف على آثار مصر وعظمة تاريخها وتراثها الحضاري، بما ينمى روح الولاء والإنتماء للوطن، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومدير إدارة السياحة بالديوان العام.

محافظ المنوفية: نتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لتنمية الوعي

وأكد محافظ المنوفية، التعاون الدائم والوثيق مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة لتنمية الوعي لدى الطلاب، وتقديم كافة السبل الممكنة لتنفيذ تلك الرحلات والفعاليات التى من شأنها التعرف على جميع المعالم السياحية والتراثية.

ووجه المحافظ بصرف دعم مالى للطلاب تحفيزاً ودعماً لهم، مثمناً الدور الرائد للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والترويج للمناطق والمقاصد السياحية لتنمية الوعى الأثرى والسياحى لدى الطلاب وتعزيز سلوكهم الإيجابي.

وقد انطلقلت الرحلة، من أمام ديوان عام محافظة المنوفية لتبدأ فعالياتها بزيارة قصر البارون والمتحف المصري وشارع المعز لدين الله الفاطمي، وغيرها من المعالم الأثرية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بلقاء محافظ المنوفية ودعمه الكامل لهم ورعايته الشاملة لتنظيم تلك الزيارة الهامة لتعريفهم ومشاهدتهم عظمة التاريخ المصرى عبر مختلف العصور ، كما أشادوا بجهود المحافظ الملموسة على أرض المحافظة في تنفيذ العديد من المشروعات بشتى القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى.