3 وجوه مختلفة للفنانة فدوى عابد في الدراما.. بعيدا عن مسلسل صوت وصورة

حققت الفنانة فدوى عابد نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل «صوت وصورة»، الذي انتهي من عرضه مؤخراً، وهو من بطولة الفنانة حنان مطاوع، إذ جسدت دور صديقة «رضوى» حنان مطاوع، التي تحاول أن تأخذ زوجها وابنتها وتسلبها كل حقوقها بعد اتهامها في جريمة قتل.

وللفنانة فدوى عابد وجوه عدة وأدوار مختلفة في عدة مسلسلات أطلت بها على جمهورها نعرض أبرزها كما يلي:

- سابع جار

شاركت الفنانة فدوى عابد في مسلسل «سابع جار» بدور «دعاء»، الفتاة المحجبة ومواقفها في الحياة خصوصا الارتباط والزواج، وهو من بطولة دلال عبدالعزيز، هاني عادل.

- وش وظهر

ظهرت الفنانة فدوى عابد في دور سيدة تتعرض لمشكلات عديدة خلال أحداث المسلسل.

- مسلسل بيت فرح

جسدت دور «ربيعة» في مسلسل «بيت فرح» للمخرجة شيرين عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مليء بالمشاعر الرومانسية والشجن، حول رجل يعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، وتحدث العديد من المواقف مع جيرانه في العقار فيتغير شكل حياته.

مسلسل مذكرات زوج

شاركت الفنان فدوى عابد بدور اجتماعي في مسلسل مذكرات زوج، إذ جسدت دور زوجة والد بطلة العمل الفنانة عائشة بن أحمد، والتي تحمل من والد عائشة بن أحمد، والمسلسل للمخرج تامر نادى، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية إذ يكتشف «رؤوف» أنه غير سعيد وغير راضي عن حياته مع زوجته شيرين فيقرر اللجوء إلى طبيب نفسي.