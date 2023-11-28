السيطرة على حريق في شقة سكنية ببورسعيد دون خسائر بشرية

تابعت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم، منطقة فاطمة الزهراء بنطاق الحي، بعد إخماد حريق نشب داخل وحدة سكنية بالمنطقة.

وقالت رئيس حي الضواحي، إنه تم إخماد الحريق الذي نشب داخل إحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم 81 بالمنطقة، دون وقوع خسائر بشرية.

السيطرة على الحريق

وكانت غرفة العمليات بالحي تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية، وعلى الفور وجهت رئيس الحي بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، تحت إشراف شيماء العزبي سكرتير حي الضواحي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الغاز والنجدة وغرفة عمليات الحي، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز، لعدم انتشار الحريق إلى المناطق المجاورة، وتم السيطرة على الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات، وأتت النيران على الأثاث الموجود بغرفة الصالة.

ماس كهربائي

وأشارت رئيس حي الضواحي إلى أنه بالمعاينة المبدئية تبين أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي داخل الصالة الرئيسية بالشقة، وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

من جانب آخر، تابعت رئيس حي الضواحي اليوم أعمال الحملة المكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة بعدد من المناطق والشوارع، في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة بمختلف مناطق وشوارع الحي.