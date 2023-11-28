بدء تسكين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم بمدارس المنوفية اليوم

التقى، صباح اليوم الثلاثاء، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بالمعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، في مقر الرخصة الدولية، وذلك بعد اعتماد قرار التعيين من وزير التعليم، أثناء تقديم أوراقهم، وإنهاء أستلام ملفات التعاقد.

مسابقة 30 ألف معلم في المنوفية

يأتي هذا تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية، وبناءً علي تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

حيث التقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ببعض المعلمين المتعاقدين وقدم لهم التهنئة وتمني لهم التوفيق والتميز في حياتهم العملية.

رافقه أثناء الزيارة، إسلام خطاب مدير إدارة الأمن، حيث تواجد بمقر الرخصة الدولية لمقابلة المعلمين الجدد وتيسير إنهاء أستلام ملفات التعاقد، وبحضور سلوي الجندي مدير إدارة الموارد البشرية، وأمل سالم مدير إدارة التنسيق، وصلاح جمعة مدير تنسيق الإبتدائي بالمديرية.

بدء تسكين المعلمين الجدد في مسابقة 30 ألف معلم بالمنوفية

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قد أعلنت بدء تسكين المعلمين والمعلمات الجدد الذين اجتازوا اختبارات القبول بمسابقة ال ثلاثين ألف معلم ابتداء من اليوم الثلاثاء، الساعة الثامنة صباحاً بمقر الرخصة الدولية بجوار مدرسة الأحمدية وأمام نقابة التجاريين بالمنوفية.